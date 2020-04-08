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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8527852885298530>
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:01

Странно, что никто не вынес в эту ветку.
В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV"
Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18

  Kalgan написав:Странно, что никто не вынес в эту ветку.
В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV"
Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.

Не все светят св коды
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:28

  Мизантрóп написав:Не все светят св коды

Думаете все пострадавшие попали на какой-то фишинговый сайт ?
А СБ привата не смущает 10-15 транзакций на одинаковую сумму одному получателю с интервалом 10-15 секунд ??? С последующей кучей жалоб на мошенничество.
Хоть бы вывели ту контору из доверенных, что б хотя бы лимиты действовали и смс подтверждение применялось :evil:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Судя по описанию на МинФине - оплата через интернет-эквайринг ГуглПей.
Т.е. либо карту привязали в чужую учётку гугл-пей, либо получили доступ к учётке гугл хозяина.
Это не исключает утечки данных из Привата

Вот ещё целую тему нагуглил:
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5247502
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:01

  Kalgan написав:Странно, что никто не вынес в эту ветку.
В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV"
Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.

Как и в Альфе. Банковская система теперь зарабатывает на недоразумениях.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:29

Интересно, эти случаи могут быть связаны с этим ?
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-spivrobitnyczyu-banku-u-prodazhi-konfidenczijnoyi-informacziyi-4165/

https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-meshkanku-xarkova-u-rozkrytti-personalnyx-danyx-kliyentiv-banku-5148/
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:52

  Kalgan написав:
  Мизантрóп написав:Не все светят св коды

Думаете все пострадавшие попали на какой-то фишинговый сайт ?
А СБ привата не смущает 10-15 транзакций на одинаковую сумму одному получателю с интервалом 10-15 секунд ??? С последующей кучей жалоб на мошенничество.
Хоть бы вывели ту контору из доверенных, что б хотя бы лимиты действовали и смс подтверждение применялось :evil:

Фишингового сайта мало.
Нужно еще подвердить смс кодом привязку.
СМС, конечно, давно дыра, но похоже уязвимость научились использовать массово и очень дешево.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:09

Примат еще прикрутил свинку. Или только у меня?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:15

[quote="4937367:anikola13"]Примат еще прикрутил свинку. Или только у меня?[/quote]
Куда ж ещё?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:17

теперь ток до 1 грн шоли округляет ? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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