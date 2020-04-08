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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:17
Мизантрóп 5 операций в день. И все. А дальше блокирует.
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anikola13
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
anikola13 написав:Мизантрóп
5 операций в день. И все. А дальше блокирует.
Не моё)) Хрю!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
clientage Нет, 5 операций. Цитата: "Шановний клієнте, рекомендуємо змінити параметри платежу або зробити транзакцію в будь-якому альтернативному каналі самообслуговування: банкомат, ТСО."
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anikola13
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:21
anikola13 написав:clientage
Нет, 5 операций. Цитата: "Шановний клієнте, рекомендуємо змінити параметри платежу або зробити транзакцію в будь-якому альтернативному каналі самообслуговування: банкомат, ТСО."
Это ужасно. Хрюша даёт 9% да ещё режет их при досрочном снятии.
Уж лучше я загоню свой свободный капитал на Алку под те же 9% да буду свободно снимать в любое время.
Или еще лучше куданить на Шарик или Лушыму или в Лумумбу или Вале. Да КоКо отдайте склевать... Хай свыня облизывается ток
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:34
anikola13 написав:clientage
Нет, 5 операций. Цитата: "Шановний клієнте, рекомендуємо змінити параметри платежу або зробити транзакцію в будь-якому альтернативному каналі самообслуговування: банкомат, ТСО."
Свинья с переходом в государственный сектор стала бескомпромиссной.
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