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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8532853385348535
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:21

  Aps написав:
  Nickmess написав:Aps деньги за обслуживание списываются) это не движение? и пополняются. просто сказали что это в договоре и должны были при открытии предупреждать. я такого не помню. вот мне и интересно дурак выдавал или специально забыл. или новая обнаглела...


Если пополняются значит движение есть.
Как бы банк не может заставить вас чем то пользоваться.
Он может либо это тарифами регулировать (комиссии за неактивность) либо разрывать сотрудничество при каких то подозрениях. Оба похоже не ваши варианты.
Планы у них имхо.

Так они и не заставляют:
будут односторонне закрывать карту

-- именно второй вариант -- разрыв сотрудничества.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:34

  _hunter написав:
будут односторонне закрывать карту

-- именно второй вариант -- разрыв сотрудничества.


Разрыв то как бы закрытие всех счетов, а не одного.
Ну а основание - клиент картой не пользуется, хоть и комиссию платит - на юмор похоже.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:58

  Aps написав:
  _hunter написав:
будут односторонне закрывать карту

-- именно второй вариант -- разрыв сотрудничества.


Разрыв то как бы закрытие всех счетов, а не одного.
Ну а основание - клиент картой не пользуется, хоть и комиссию платит - на юмор похоже.

А кто сказал, что счетов больше? -- карт-счет вполне может быть и единственным в банке.
Но да -- аргументация странная.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:05

Aps угу юмор... я там как фоп обслуживался и терминал имел не плохими оборотами. потом решил 2 мес заняться самообразованием и терминал стоял. деньги за аренду снимались. мне без предупреждения позвонили и сказали вы не пользуетесь. нам не выгодно, забираем. можно было ругаться и тд. решил попробовать другой экваеринг. увы через год вернулся к привату. при всей............................... ти банка альтернатив нет
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:09

Re: Приватбанк

  Nickmess написав:при всей............................... ти банка альтернатив нет

monobank :mrgreen:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:32

  Nickmess написав:Aps угу юмор... я там как фоп обслуживался и терминал имел не плохими оборотами. потом решил 2 мес заняться самообразованием и терминал стоял. деньги за аренду снимались. мне без предупреждения позвонили и сказали вы не пользуетесь. нам не выгодно, забираем. можно было ругаться и тд.


Так банку %-т с оборота в терминале главное, а не абонплата.
Думаете теперь он хочет и вашу карту кому она нужней пристроить? )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:46

Скажите, я правильно понимаю, что для "Весняного кешбэку" https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek нужно на карту получить именно международный перевод или международное же p2p начисление? В пределах Украины не проходит?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:51

M-Audio
Ну в условиях написано (выделение моё):
1.5. Учасниками акції є фізичні особи – громадяни України, які протягом періоду акції зареєструвалися та надіслали або отримали міжнародний переказ з/на картку Visa на суму від $100 (в екв.) через один з дистанційних каналів банку (Приват24 (web або мобільний додаток), тел. 3700) або зарахували переказ на картку від інших міжнародних компаній (Payoneer, TransferGo, TransferWise тощо.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:43

Re: Приватбанк

Кто-нить в курсе? При оплате картой при получении на "Новой Почте"за товар ,заказанный в Эпицентре проходит,как онлайн-покупка?
Что-то писалось про перевод...
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:02

  aleksmih написав:Кто-нить в курсе? При оплате картой при получении на "Новой Почте"за товар ,заказанный в Эпицентре проходит,как онлайн-покупка?
Что-то писалось про перевод...


проходит как перевод денег с карты, при оплате кредитными, возьмет 4%. Неважно, где заказывали, это прикол Новой почты
Shaman
 
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