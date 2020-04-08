Nickmess написав:Aps деньги за обслуживание списываются) это не движение? и пополняются. просто сказали что это в договоре и должны были при открытии предупреждать. я такого не помню. вот мне и интересно дурак выдавал или специально забыл. или новая обнаглела...
Если пополняются значит движение есть. Как бы банк не может заставить вас чем то пользоваться. Он может либо это тарифами регулировать (комиссии за неактивность) либо разрывать сотрудничество при каких то подозрениях. Оба похоже не ваши варианты. Планы у них имхо.
Так они и не заставляют:
будут односторонне закрывать карту
-- именно второй вариант -- разрыв сотрудничества.
Aps угу юмор... я там как фоп обслуживался и терминал имел не плохими оборотами. потом решил 2 мес заняться самообразованием и терминал стоял. деньги за аренду снимались. мне без предупреждения позвонили и сказали вы не пользуетесь. нам не выгодно, забираем. можно было ругаться и тд. решил попробовать другой экваеринг. увы через год вернулся к привату. при всей............................... ти банка альтернатив нет
Nickmess написав:при всей............................... ти банка альтернатив нет
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Nickmess написав:Aps угу юмор... я там как фоп обслуживался и терминал имел не плохими оборотами. потом решил 2 мес заняться самообразованием и терминал стоял. деньги за аренду снимались. мне без предупреждения позвонили и сказали вы не пользуетесь. нам не выгодно, забираем. можно было ругаться и тд.
Так банку %-т с оборота в терминале главное, а не абонплата. Думаете теперь он хочет и вашу карту кому она нужней пристроить? )
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