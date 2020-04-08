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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:33
ingtrans написав:
Так а вторая зачем?
Не на підтримку опонента, але загалом краще таки мати дві Уні: одну з будь-яким лімітом, а іншу для Гугла, бо Прихват може у довільний момент налити ліміт, навіть якщо його не просити. За законом підлості це буде саме той момент, коли Гугл захоче зняти більше залишку. Якщо ж на одній картці ліміт уже є, то на іншу точно не надають.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:39
А такое с Приватом бывает? А когда-то давным-давно как установил себе лимит 0, так он так и стоял, пока я его сам не поставил в ненулевое значение прошлой осенью.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:43
klug написав: ingtrans написав:
Так а вторая зачем?
Не на підтримку опонента, але загалом краще таки мати дві Уні: одну з будь-яким лімітом, а іншу для Гугла, бо Прихват може у довільний момент налити ліміт, навіть якщо його не просити. За законом підлості це буде саме той момент, коли Гугл захоче зняти більше залишку. Якщо ж на одній картці ліміт уже є, то на іншу точно не надають.
Немного поддержу тему: для оплаты сервисов Гугла действительно желательно иметь отдельную карту без остатка, на которую периодически бросать только нужную для оплаты этих сервисов сумму. Впрочем, это правило - для всех подобных подписок. Т.е. одна карта в формате Уни может быть с какими-то своими деньгами (положительным остатком), а вторая - просто пополняться в нужный момент.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:45
ingtrans написав: Вкладчик1234 написав: ingtrans написав:
Так если оформить физическую универсальную, чтобы пополнять Digital наличными без комиссии, то зачем нужна Digital? Зачем 2 карты?
Чтоб одна была чисто для гугла, и пополнять её перед транзакцией
Так а вторая зачем?
По условию задачи нужна была одна карта с возможностью бесплатного пополнения, которую можно подвязать к Google и не бояться за сохранность средств, которые находятся на другой (основной) карте. Задача решается оформлением одной универсальной карты. Да, формально она кредитная, хоть кредитную автор задачи и не хотел, но можно поставить кредитный лимит в 0.
Я дал пару вариантов под разные сценарии использования.
Но видимо выбрать из 2 вариантов, или скомбинировать, - это непосильная задача. О вычитывании тарифов я смотрю можно и не заикаться.
Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:50
Искатель написав:
Т.е. одна карта в формате Уни может быть с какими-то своими деньгами (положительным остатком), а вторая - просто пополняться в нужный момент.
Так у автора вопроса уже есть основная карта со своими деньгами, и ему нужна была карта, желательно, не кредитная, на которую он мог бы без комиссии бросать деньги с основной для оплаты через Google. В качестве первой карты, похоже, не универсальная, раз у него нет кредиток в наличии, но это особой роли не играет.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:53
Вкладчик1234 написав:
Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них
Вы меня случайно не путаете с автором вопроса? Вы за меня никакой работы не делали и я всего лишь указал на неоптимальный путь решения задачи в Вашем ответе.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:59
ingtrans написав: Искатель написав:
Т.е. одна карта в формате Уни может быть с какими-то своими деньгами (положительным остатком), а вторая - просто пополняться в нужный момент.
Так у автора вопроса уже есть основная карта со своими деньгами, и ему нужна была карта, желательно, не кредитная, на которую он мог бы без комиссии бросать деньги с основной для оплаты через Google. В качестве первой карты, похоже, не универсальная, раз у него нет кредиток в наличии, но это особой роли не играет.
Я понял.
Уже есть КДВ. Нужна еще одна в формате Универсальная, на которую он сможет вносить деньги через терминал (наличные).
Я крайне редко вношу наличные через терминал и вообще крайне редко пользуюсь наличными, но автора понял.
Хотелось бы услышать, он (автор вопроса) по факту узнал то, что хотел, или вопрос остался?
А то у нас, как на сельской свадьбе: жених с невестой уже удалились,а драка - еще в разгаре
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:15
Искатель написав:
Я понял.
Уже есть КДВ. Нужна еще одна в формате Универсальная, на которую он сможет вносить деньги через терминал (наличные).
Я крайне редко вношу наличные через терминал и вообще крайне редко пользуюсь наличными, но автора понял.
Хотелось бы услышать, он (автор вопроса) по факту узнал то, что хотел, или вопрос остался?
А то у нас, как на сельской свадьбе: жених с невестой уже удалились,а драка - еще в разгаре
На самом деле о внесении денег через терминал в вопросе ничего не было, но в любом случае минусом это не будет.
А "драка"... Видимо, Вкладчик1234 перепутал меня с автором вопроса и пытается без наездов указать, что я спрашиваю, а потом спорю с ответами. Но спрашивал-то не я
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:24
ingtrans, спрашивали не Вы. Но претензии к "оптимальности" - от Вас.
При этом, более оптимального пути от Вас не предложено.
Что уже смахивает на троллинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:35
Вкладчик1234 написав:
ingtrans, спрашивали не Вы. Но претензии к "оптимальности" - от Вас.
При этом, более оптимального пути от Вас не предложено.
Да скажите уже, что ошиблись адресом
Потому что в противном случае просто непонятно, зачем Вы всё это пишете:
Вкладчик1234 написав:
Меня удивляют некоторые ойтишнеки - вроде и гуглом пользоваться умеют. Но не могут разобраться чем отличается КДВ от универсалки.
Вкладчик1234 написав:
Но видимо выбрать из 2 вариантов, или скомбинировать, - это непосильная задача. О вычитывании тарифов я смотрю можно и не заикаться.
Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них
А более оптимальный путь вот он:
ingtrans написав:
Кредитный лимит необязателен. Это понятно. Просто в Вашей схеме "пополнить кредитку в терминале (с присутствием карты), и с неё перекинуть на диджитал-универсалку" непонятна роль второй универсальной (обычной или Digital), ведь вопрос решается всего одной (опять же обычной или Digital)
. А пополнять ее можно без комиссии даже с имеющейся основной карты (я так понимаю, она КДВ раз в хозайстве нет кредитных).
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