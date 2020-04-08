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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8536853785388539
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:46

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:ingtrans, спрашивали не Вы. Но претензии к "оптимальности" - от Вас.
При этом, более оптимального пути от Вас не предложено.

Да скажите уже, что ошиблись адресом :) Потому что в противном случае просто непонятно, зачем Вы всё это пишете:
  Вкладчик1234 написав:Меня удивляют некоторые ойтишнеки - вроде и гуглом пользоваться умеют. Но не могут разобраться чем отличается КДВ от универсалки.

  Вкладчик1234 написав:Но видимо выбрать из 2 вариантов, или скомбинировать, - это непосильная задача. О вычитывании тарифов я смотрю можно и не заикаться.

Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них


А более оптимальный путь вот он:
  ingtrans написав:Кредитный лимит необязателен. Это понятно. Просто в Вашей схеме "пополнить кредитку в терминале (с присутствием карты), и с неё перекинуть на диджитал-универсалку" непонятна роль второй универсальной (обычной или Digital), ведь вопрос решается всего одной (опять же обычной или Digital). А пополнять ее можно без комиссии даже с имеющейся основной карты (я так понимаю, она КДВ раз в хозайстве нет кредитных).

Я прекрасно вижу, что общаюсь с разными форумчанами.
Первый - задал гениальный по своей простоте вопрос.
Второй - даёт советы "как правильно какать". При этом отстаивает, что его способ самый оптимальный. Откуда он знает? :)

Извините, что влез. Разбирайтесь дальше без меня :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:05

Re: Приватбанк

Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.
Устал народ на карантине сидеть
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:09

  ingtrans написав:А такое с Приватом бывает? А когда-то давным-давно как установил себе лимит 0, так он так и стоял, пока я его сам не поставил в ненулевое значение прошлой осенью.

Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:12

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.

Согласен. Всего лишь указал, что можно использовтаь не две универсальные, а одну, а отгреб за назнание отличий между КДВ и универсальной, неумение пользоваться Google, да и просто за IT. И это с учетом достаточно тесного и продолжительного знакомства с Приватом и наличия штук 15 карт разного уровня.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:23

Re: Приватбанк

  klug написав:Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.

Возможно, еще зависит от того, сам ставил или Приват не поставил. Меня Корезоид любит, но лимиты сам по себе не ставит, если я сам предварительно установил в 0.
У меня 2 карты с возможностью независимой установки кредитного лимита. Первая появилась где-то между 2004 и 2008 (оформили в пакете вмете с зарплатной, когда еще был наемным работником), с лимитом, но я как попросил поставить лимит 0, так он после всех переоформлений и стоит 0 до сих пор. Вторая карта появилась 5-6 лет назад. Лимит дали, но я поставил лимит 0 и до прошлой осени он так и был 0, пока я сам не установил в другое значение. С Привата, правда, несколько раз звонили, предлагали поднять, но это уже за эти полгода.
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ingtrans
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