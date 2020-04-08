Вкладчик1234 написав:ingtrans, спрашивали не Вы. Но претензии к "оптимальности" - от Вас. При этом, более оптимального пути от Вас не предложено.
Да скажите уже, что ошиблись адресом Потому что в противном случае просто непонятно, зачем Вы всё это пишете:
Вкладчик1234 написав:Меня удивляют некоторые ойтишнеки - вроде и гуглом пользоваться умеют. Но не могут разобраться чем отличается КДВ от универсалки.
Вкладчик1234 написав:Но видимо выбрать из 2 вариантов, или скомбинировать, - это непосильная задача. О вычитывании тарифов я смотрю можно и не заикаться.
Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них
А более оптимальный путь вот он:
ingtrans написав:Кредитный лимит необязателен. Это понятно. Просто в Вашей схеме "пополнить кредитку в терминале (с присутствием карты), и с неё перекинуть на диджитал-универсалку" непонятна роль второй универсальной (обычной или Digital), ведь вопрос решается всего одной (опять же обычной или Digital). А пополнять ее можно без комиссии даже с имеющейся основной карты (я так понимаю, она КДВ раз в хозайстве нет кредитных).
Я прекрасно вижу, что общаюсь с разными форумчанами. Первый - задал гениальный по своей простоте вопрос. Второй - даёт советы "как правильно какать". При этом отстаивает, что его способ самый оптимальный. Откуда он знает?
Извините, что влез. Разбирайтесь дальше без меня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ingtrans написав:А такое с Приватом бывает? А когда-то давным-давно как установил себе лимит 0, так он так и стоял, пока я его сам не поставил в ненулевое значение прошлой осенью.
Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.
Stringer написав:Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.
Согласен. Всего лишь указал, что можно использовтаь не две универсальные, а одну, а отгреб за назнание отличий между КДВ и универсальной, неумение пользоваться Google, да и просто за IT. И это с учетом достаточно тесного и продолжительного знакомства с Приватом и наличия штук 15 карт разного уровня.
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klug написав:Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.
Возможно, еще зависит от того, сам ставил или Приват не поставил. Меня Корезоид любит, но лимиты сам по себе не ставит, если я сам предварительно установил в 0. У меня 2 карты с возможностью независимой установки кредитного лимита. Первая появилась где-то между 2004 и 2008 (оформили в пакете вмете с зарплатной, когда еще был наемным работником), с лимитом, но я как попросил поставить лимит 0, так он после всех переоформлений и стоит 0 до сих пор. Вторая карта появилась 5-6 лет назад. Лимит дали, но я поставил лимит 0 и до прошлой осени он так и был 0, пока я сам не установил в другое значение. С Привата, правда, несколько раз звонили, предлагали поднять, но это уже за эти полгода.
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