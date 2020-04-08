Додано: Нед 19 кві, 2020 17:23

klug написав: Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить. Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.

Возможно, еще зависит от того, сам ставил или Приват не поставил. Меня Корезоид любит, но лимиты сам по себе не ставит, если я сам предварительно установил в 0.У меня 2 карты с возможностью независимой установки кредитного лимита. Первая появилась где-то между 2004 и 2008 (оформили в пакете вмете с зарплатной, когда еще был наемным работником), с лимитом, но я как попросил поставить лимит 0, так он после всех переоформлений и стоит 0 до сих пор. Вторая карта появилась 5-6 лет назад. Лимит дали, но я поставил лимит 0 и до прошлой осени он так и был 0, пока я сам не установил в другое значение. С Привата, правда, несколько раз звонили, предлагали поднять, но это уже за эти полгода.