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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8536853785388539
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:46

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:ingtrans, спрашивали не Вы. Но претензии к "оптимальности" - от Вас.
При этом, более оптимального пути от Вас не предложено.

Да скажите уже, что ошиблись адресом :) Потому что в противном случае просто непонятно, зачем Вы всё это пишете:
  Вкладчик1234 написав:Меня удивляют некоторые ойтишнеки - вроде и гуглом пользоваться умеют. Но не могут разобраться чем отличается КДВ от универсалки.

  Вкладчик1234 написав:Но видимо выбрать из 2 вариантов, или скомбинировать, - это непосильная задача. О вычитывании тарифов я смотрю можно и не заикаться.

Есть такие люди, которые останутся недовольными, даже если сделать всю работу за них


А более оптимальный путь вот он:
  ingtrans написав:Кредитный лимит необязателен. Это понятно. Просто в Вашей схеме "пополнить кредитку в терминале (с присутствием карты), и с неё перекинуть на диджитал-универсалку" непонятна роль второй универсальной (обычной или Digital), ведь вопрос решается всего одной (опять же обычной или Digital). А пополнять ее можно без комиссии даже с имеющейся основной карты (я так понимаю, она КДВ раз в хозайстве нет кредитных).

Я прекрасно вижу, что общаюсь с разными форумчанами.
Первый - задал гениальный по своей простоте вопрос.
Второй - даёт советы "как правильно какать". При этом отстаивает, что его способ самый оптимальный. Откуда он знает? :)

Извините, что влез. Разбирайтесь дальше без меня :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:05

Re: Приватбанк

Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:09

  ingtrans написав:А такое с Приватом бывает? А когда-то давным-давно как установил себе лимит 0, так он так и стоял, пока я его сам не поставил в ненулевое значение прошлой осенью.

Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:12

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.

Согласен. Всего лишь указал, что можно использовтаь не две универсальные, а одну, а отгреб за назнание отличий между КДВ и универсальной, неумение пользоваться Google, да и просто за IT. И это с учетом достаточно тесного и продолжительного знакомства с Приватом и наличия штук 15 карт разного уровня.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:23

Re: Приватбанк

  klug написав:Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.

Возможно, еще зависит от того, сам ставил или Приват не поставил. Меня Корезоид любит, но лимиты сам по себе не ставит, если я сам предварительно установил в 0.
У меня 2 карты с возможностью независимой установки кредитного лимита. Первая появилась где-то между 2004 и 2008 (оформили в пакете вмете с зарплатной, когда еще был наемным работником), с лимитом, но я как попросил поставить лимит 0, так он после всех переоформлений и стоит 0 до сих пор. Вторая карта появилась 5-6 лет назад. Лимит дали, но я поставил лимит 0 и до прошлой осени он так и был 0, пока я сам не установил в другое значение. С Привата, правда, несколько раз звонили, предлагали поднять, но это уже за эти полгода.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:47

Re: Приватбанк

Stringer написав:Да, я уже писал, какая то необоснованная необъяснимая агрессия появилась на форуме.
Устал народ на карантине сидеть
Під час карантину і кількість розлучень збільшилось :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:46

Zochan
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:23

  klug написав:
  ingtrans написав:А такое с Приватом бывает? А когда-то давным-давно как установил себе лимит 0, так он так и стоял, пока я его сам не поставил в ненулевое значение прошлой осенью.

Буває таке і навіть більше. Тут навіть описували випадок, коли було дві картки: одна з лімітом, інша без ліміту. Власник обнулив ліміт на першій, а Прихват пізніше налив ліміт на іншу (яка від початку була без ліміту). Залежить від того, на скільки Корезоїд вас цінує і любить.

Хотя драка, видимо, уже закончилась, добавлю пять копеек.
Мне за последние два-три года Корезоид дважды самостоятельно поднимал кред. лимит до 50 тыс. грн. Узнавал о наличии лимита по внезапно увеличившемуся остатку. Кредит никогда не просил и ни разу не использовал. Универсалку эксплуатирую достаточно активно.
Просил своего менеджера заблокировать возможность одностороннего повышения кред. лимита, но получил ответ, что в данном вопросе она влияния на систему не имеет.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:06

Re: Приватбанк

Моя попытка приобщиться к новым технологиям с помощью Привата закончилась тем, что Приват меня заблокировал. Теперь я вообще никакими услугами не могу пользоваться, пока не схожу в отделение с паспортом, а это будет не раньше вторника.
Вкратце, поменял телефон, с тем же основным номером, перенес туда Приват24, потом выпустил одну дебетовую диджитал, подключил в ГуглПей, начали меня по телефону идентифицировать, вроде идентифицировали, потом открыд диджитал кредитовую, опять подлючил Гуглпей, опять идентифицировали успешно. Но потом я на свою кредитовую со своей универсальной перевел 200 грн, опять начали идентифицировать, вопросы все те же, но похоже, в этот раз что-то не понравилось и мне отключили Клиент-Банк, предложили сходить к АТМ. Сходил - все равно не помогло, карту заблокировали, Клиент-Банк заблокирован.
Финиш.
Спасибо, ПриватБанк.
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