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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8537853885398540
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:36

Re: Приватбанк

uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:59

  Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o


Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:04

  uaprofi написав:почему же тогда не обновляте фин номер?

Не все маразмом страдают. А если вы для свинорыльских целей - то это совсем другой вопрос. На любителя, мягко говоря.

P.S. Дата подключения моего единственного номера 14.12.2006.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:29

  uaprofi написав:
  Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o


Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?

Ну а чо, нормуль. Можно ещё документы начать обновлять - права, паспорт, инн кстати :mrgreen: жён и детей тоже неплохо обновлять, правда это чревато ;-)
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  #<1 ... 8537853885398540
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