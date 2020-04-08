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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:36
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода
Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:59
Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода
Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто?
Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:04
uaprofi написав:
почему же тогда не обновляте фин номер?
Не все маразмом страдают. А если вы для свинорыльских целей - то это совсем другой вопрос. На любителя, мягко говоря.
P.S. Дата подключения моего единственного номера 14.12.2006.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:29
uaprofi написав: Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода
Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто?
Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?
Ну а чо, нормуль. Можно ещё документы начать обновлять - права, паспорт, инн кстати
жён и детей тоже неплохо обновлять, правда это чревато
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