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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8537853885398540
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:36

Re: Приватбанк

uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:59

  Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o


Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:04

  uaprofi написав:почему же тогда не обновляте фин номер?

Не все маразмом страдают. А если вы для свинорыльских целей - то это совсем другой вопрос. На любителя, мягко говоря.

P.S. Дата подключения моего единственного номера 14.12.2006.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:29

  uaprofi написав:
  Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o


Вы покупаете новые телефоны, футболки, трусы, носки?
почему же тогда не обновляте фин номер?

Ну а чо, нормуль. Можно ещё документы начать обновлять - права, паспорт, инн кстати :mrgreen: жён и детей тоже неплохо обновлять, правда это чревато ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:34

  uaprofi написав:если меняете фин номер - готовьтесь в течение трёх дней получать звонки, смс, блоки ходить к банкомату и в отделение в том числе с оригиналом паспорта и инн... и часто не один раз.
такиеже танцы как понимаю возможны когда меняется и просто телефон (железо) (если фин. номер почемуто на КСстар)
т.е. желательно такую процедуру начинать в понедельник и тогда к среде всё должно устаканеться - и работать уже как нужно

Смотрю, представитель Привата сюда не заглядывает, жаловаться бесполезно.
Не спорю, можно к такому привыкнуть, тем более, если на эти грабли регулярно наступать. Я бы понял если бы меня заблокировали после смены телефона, но за перевод средств с одной своей карты на другую, да еще в сумме 200 грн, при том что я сам звонил по их оповещениям и отвечал на все вопросы.
Кстати в причине блокировки, которое получил по е-мейлу написали, что не могли мне дозвониться :(
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:59

  uaprofi написав:
  Zochan написав:
uaprofi написав:который меняет фин номера не реже чем раз в полгода

Навіщо Ви змінюєте фінансовий номер так часто? :-o

Вы покупаете новые футболки, трусы, носки?

Стирать не пробовали? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:16

Re: Приватбанк

  ruvex написав:Стирать не пробовали?

та пробовал, но всёравно - новые труссы всегда лучше стиранных
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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