nalim
Вроде как не хотят платить...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 кві, 2020 19:18
Re: Приватбанк
подскажите, если на карту закинуть 50 000 грн и сразу их вывести (покупка крипты), нужно ли будет что либо объяснять в банке?
Додано: Чет 23 кві, 2020 22:28
Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:57
крипта это очень подозрительно
темболее на 50К
я ещё понимаю вложить туда 50 ну может 100 долл ... этож пирамида
а 50К в крипту -это капец... у многих даже такого КЛ на карте нету...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:07
Даже зарплаты недосудей понизили до 47 кусков.
|