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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8543854485458546
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:39

nalim
Вроде как не хотят платить...
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 19:18

Re: Приватбанк

подскажите, если на карту закинуть 50 000 грн и сразу их вывести (покупка крипты), нужно ли будет что либо объяснять в банке?
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:28

  Aviq написав:подскажите, если на карту закинуть 50 000 грн и сразу их вывести (покупка крипты), нужно ли будет что либо объяснять в банке?

На усмотрение банка.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:57

  Aviq написав:подскажите, если на карту закинуть 50 000 грн и сразу их вывести (покупка крипты), нужно ли будет что либо объяснять в банке?


крипта это очень подозрительно
темболее на 50К
я ещё понимаю вложить туда 50 ну может 100 долл ... этож пирамида
а 50К в крипту -это капец... у многих даже такого КЛ на карте нету...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:07

  uaprofi написав:
  Aviq написав:подскажите, если на карту закинуть 50 000 грн и сразу их вывести (покупка крипты), нужно ли будет что либо объяснять в банке?


крипта это очень подозрительно
темболее на 50К
я ещё понимаю вложить туда 50 ну может 100 долл ... этож пирамида
а 50К в крипту -это капец... у многих даже такого КЛ на карте нету...

Даже зарплаты недосудей понизили до 47 кусков.
Maksi2
 
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  #<1 ... 8543854485458546
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