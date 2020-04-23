Немає в житті справедливості... Се ля ві. Копирсаємося в тому, що маємо.
Порада: не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Це дрібниці життя! Думайте про високе небо! Не розмінюйтеся на дрібниці. Діло то житейське. Карлсон і малиш.@
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:13
Немає в житті справедливості... Се ля ві. Копирсаємося в тому, що маємо.
Порада: не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Це дрібниці життя! Думайте про високе небо! Не розмінюйтеся на дрібниці. Діло то житейське. Карлсон і малиш.@
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:29
Re: Приватбанк
Приват організував так роботу, що кругом під працюючими відділеннями натовпи народу не менші як на Пасху до МП. Терміналів купа не працює.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 24 кві, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:29
Таки придется потерять 1600, чтоб не потерять намного больше.
Смотрел недавно по телевизору занятную психологическую передачу. В одном из сюжетов проводили аукцион, лот - купюра 20 долларов. Стартовая цена 1$. Дополнительное условие - тот кто сделал предпоследнюю ставку тоже вносит эту сумму. Короче купюру продали за 40$, а проигравший доплатил ещё 39. Немного напомнило ваш случай.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:41
Ой+ До речі, термінали також не працювали. І так, черга в 20+ кожного дня..
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:43
WachtAmRhein Я розумію, що ніхто нічого не компенсує. Просто далі користуватися банком не буду.
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