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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8544854585468547
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:13

  neMila написав: Проблема банка — проблема клієнта. Аплодую!

Немає в житті справедливості... :( Се ля ві. Копирсаємося в тому, що маємо.

Порада: не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Це дрібниці життя! Думайте про високе небо! :) Не розмінюйтеся на дрібниці. Діло то житейське. Карлсон і малиш.@
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:29

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Порада: не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Це дрібниці життя! Думайте про високе небо! Не розмінюйтеся на дрібниці. Діло то житейське. Карлсон.@


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Приват організував так роботу, що кругом під працюючими відділеннями натовпи народу не менші як на Пасху до МП. Терміналів купа не працює.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 24 кві, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:29

Таки придется потерять 1600, чтоб не потерять намного больше.

Смотрел недавно по телевизору занятную психологическую передачу. В одном из сюжетов проводили аукцион, лот - купюра 20 долларов. Стартовая цена 1$. Дополнительное условие - тот кто сделал предпоследнюю ставку тоже вносит эту сумму. Короче купюру продали за 40$, а проигравший доплатил ещё 39. Немного напомнило ваш случай.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:41

Ой+ До речі, термінали також не працювали. І так, черга в 20+ кожного дня..
neMila
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:43

WachtAmRhein Я розумію, що ніхто нічого не компенсує. Просто далі користуватися банком не буду.
neMila
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:52

Re: Приватбанк

  neMila написав:Я розумію, що ніхто нічого не компенсує.

Що і на якій підставі банк повинен Вам компенсувати? Як цю компенсацію відобразити у бухгалтерському обліку? Як фінансові втрати від відключення світла?
  neMila написав:Просто далі користуватися банком не буду.

Банк у повному складі вже починає плакати гіркими сльозами.
Можливо, це навчить Вас у таких серйозних речах не відкладати усе на останню мить і завжди мати резервні варіанти.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:58

  acsir написав:Можливо, це навчить Вас у таких серйозних речах не відкладати усе на останню мить і завжди мати резервні варіанти.

Та і взагалі, нал це кал. В нас кешлес країна.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:04

Re: Приватбанк

Свинья у всех на хозяйстве откинула копыта?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:43

  ruvex написав:Свинья у всех на хозяйстве откинула копыта?
Вы это про оте жалкие последние крошки? Было б об чём жалеть. Мне вот лимит намедни резанули 2 раза за неделю так у меня целый день стойкое желание закрыть уньки по причине "потери"карточек,доверия,лимита,смысла (нужное подчеркнуть) но останавливают только виртуалки и некоторое удобство для транзита. Пока посмотрю чего будет после 28-го ,может вёсла сушить настанет пора.
Дядя Дима
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