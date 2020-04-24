Дядя Дима
Якщо є картки інших банків - практично ніякого сенсу з ліміту на Приваті немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:30
Дядя Дима
Якщо є картки інших банків - практично ніякого сенсу з ліміту на Приваті немає.
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57
Тоже так думал, до тех пор пока один форумчанин когда то в личке не открыл мне глаза о том, что если я не вижу "сэнса", то это не значит что его там нет. Это как в классике:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:23
Flamingo
Верю, что он есть. Но просто противно таким дерьмом пользоваться
Всех денег всё равно не заработаешь...
Ну и пресловутая "креднагрузка"
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:27
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:40
Flamingo
Не пахнут, но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля. О чём коллега mustbe писал, кстати.
Не интересно.
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