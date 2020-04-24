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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8545854685478548
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:30

Дядя Дима
Якщо є картки інших банків - практично ніякого сенсу з ліміту на Приваті немає.
V2
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:57

  V2 написав:Дядя Дима
Якщо є картки інших банків - практично ніякого сенсу з ліміту на Приваті немає.

Тоже так думал, до тех пор пока один форумчанин когда то в личке не открыл мне глаза о том, что если я не вижу "сэнса", то это не значит что его там нет. Это как в классике:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:23

Flamingo
Верю, что он есть. Но просто противно таким дерьмом пользоваться :?
Всех денег всё равно не заработаешь...
Ну и пресловутая "креднагрузка" :D
Vorlon
 
Повідомлень: 8234
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:27

  Vorlon написав:Flamingo
Верю, что он есть. Но просто противно таким дерьмом пользоваться :?

Ну каГбэ:

:twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4485
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:40

Flamingo
Не пахнут, но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля. О чём коллега mustbe писал, кстати.

Не интересно.
Vorlon
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 835 раз.
 
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  #<1 ... 8545854685478548
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