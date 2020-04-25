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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8546854785488549
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:48

Козак-характерник А %, що нарахують за два місяці влаштовує?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:03

  Ой+ написав:Козак-характерник А %, що нарахують за два місяці влаштовує?

Так. Тобто є канікули?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:15

Козак-характерник Теоретично так, але може в чат чи на ГЛ поточнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:20

  Козак-характерник написав:
  Ой+ написав:Козак-характерник А %, що нарахують за два місяці влаштовує?

Так. Тобто є канікули?

Думаю нет. Приват любит хвастаться своими "достижениями". Но попробовал погуглить - малый бизнес и ФОПы - да. Еще с начала войны - участники АТО - да. Если бы объявили каникулы по уни - уверен трубили бы на каждом углу - а тут тишина. Поэтому ИМХО чуть ли не единственный способ узнать ответ на Ваш ответ - это таки простестить (гарячка не уверен что будет компетентна в этом вопросе). Но это можно делать лишь с маленькими суммами. А у Вас я так понимаю сумма не маленькая...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:24

  Flamingo написав: Но это можно делать лишь с маленькими суммами. А у Вас я так понимаю сумма не маленькая...

Та я не про себе, уточнити для знайомих. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:24

Тут же грейсовики в основном. Для них ничего не изменилось.
Может минимальный платёж и перенесут. Но все проценты насчитают сполна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:46

  Козак-характерник написав:По універсальній, фізичним особам оголошені кредитні канікули? Якщо сьогодні не внести платіж, штраф і пеню не нарахують?

Мінімальний платіж...потрібно платити.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:По універсальній, фізичним особам оголошені кредитні канікули? Якщо сьогодні не внести платіж, штраф і пеню не нарахують?

Мінімальний платіж...потрібно платити.

Ні, не треба.
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  #<1 ... 8546854785488549
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