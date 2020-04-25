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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:48
Козак-характерник А %, що нарахують за два місяці влаштовує?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:03
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:15
Козак-характерник Теоретично так, але може в чат чи на ГЛ поточнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:20
Думаю нет. Приват любит хвастаться своими "достижениями". Но попробовал погуглить - малый бизнес и ФОПы - да. Еще с начала войны - участники АТО - да. Если бы объявили каникулы по уни - уверен трубили бы на каждом углу - а тут тишина. Поэтому ИМХО чуть ли не единственный способ узнать ответ на Ваш ответ - это таки простестить (гарячка не уверен что будет компетентна в этом вопросе). Но это можно делать лишь с маленькими суммами. А у Вас я так понимаю сумма не маленькая...
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:24
Та я не про себе, уточнити для знайомих.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:24
Тут же грейсовики в основном. Для них ничего не изменилось.
Может минимальный платёж и перенесут. Но все проценты насчитают сполна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:46
Мінімальний платіж...потрібно платити.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:17
Ні, не треба.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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