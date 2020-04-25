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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8547854885498550 Додано: Суб 25 кві, 2020 22:27 Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля. но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля.

Якщо ліміт зноситься постійно до нуля...немає просрочок...або в грейсі....кредрейтинг підвищується. Якщо ліміт зноситься постійно до нуля...немає просрочок...або в грейсі....кредрейтинг підвищується.

Вы неправы. И про свою точку зрения я как-то тоже читал в статье про американскую кредитную систему. Человеку, который выбирает лимит до нуля, хороший рейтинг там не светит. Наверняка и у нас подобное. На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал... Вы неправы. И про свою точку зрения я как-то тоже читал в статье про американскую кредитную систему. Человеку, который выбирает лимит до нуля, хороший рейтинг там не светит. Наверняка и у нас подобное. На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал... Vorlon Повідомлень: 8235 З нами з: 14.06.13 Подякував: 403 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 22:33 Re: Приватбанк Vorlon написав: На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал... На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал...

ИМХО, резко много больше обычного - это не одно и то же, что регулярно до нуля, и как раз может настораживать. ИМХО, резко много больше обычного - это не одно и то же, что регулярно до нуля, и как раз может настораживать. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay ingtrans

Повідомлень: 1011 З нами з: 31.07.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:44 вкладчик123 написав: Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы

А вы на какой ответ рассчитываете? И в этом месяце, по текущему законодательству, и в следующем месяце по законодательству которое вступит в силу 28 апреля фин.мон банка может заблокировать ЛЮБУЮ операцию клиента, которая вызовет у них сомнения. При этом могут заблокировать и счета, и карты. А описанная вами ситуация как раз имеет сразу несколько признаков, которые могут возбудить фин.мон. Тут и дробление, и не свойственные для клиента операции (я так понимаю вы раньше подобными вещами не занимались?). Так что все может быть. А может и не быть. Как говорят на Востоке - إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ А вы на какой ответ рассчитываете? И в этом месяце, по текущему законодательству, и в следующем месяце по законодательству которое вступит в силу 28 апреля фин.мон банка может заблокировать ЛЮБУЮ операцию клиента, которая вызовет у них сомнения. При этом могут заблокировать и счета, и карты. А описанная вами ситуация как раз имеет сразу несколько признаков, которые могут возбудить фин.мон. Тут и дробление, и не свойственные для клиента операции (я так понимаю вы раньше подобными вещами не занимались?). Так что все может быть. А может и не быть. Как говорят на Востоке - إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4490 З нами з: 20.03.15 Подякував: 78 раз. Подякували: 983 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8547854885498550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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