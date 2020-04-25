Додано: Суб 25 кві, 2020 23:44

вкладчик123 написав: Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы

А вы на какой ответ рассчитываете? И в этом месяце, по текущему законодательству, и в следующем месяце по законодательству которое вступит в силу 28 апреля фин.мон банка может заблокировать ЛЮБУЮ операцию клиента, которая вызовет у них сомнения. При этом могут заблокировать и счета, и карты. А описанная вами ситуация как раз имеет сразу несколько признаков, которые могут возбудить фин.мон. Тут и дробление, и не свойственные для клиента операции (я так понимаю вы раньше подобными вещами не занимались?). Так что все может быть. А может и не быть. Как говорят на Востоке - إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎