Vorlon написав:но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля.
Якщо ліміт зноситься постійно до нуля...немає просрочок...або в грейсі....кредрейтинг підвищується.
Вы неправы. И про свою точку зрения я как-то тоже читал в статье про американскую кредитную систему. Человеку, который выбирает лимит до нуля, хороший рейтинг там не светит. Наверняка и у нас подобное. На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал...
Vorlon написав:На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал...
ИМХО, резко много больше обычного - это не одно и то же, что регулярно до нуля, и как раз может настораживать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
вкладчик123 написав:Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы
А вы на какой ответ рассчитываете? И в этом месяце, по текущему законодательству, и в следующем месяце по законодательству которое вступит в силу 28 апреля фин.мон банка может заблокировать ЛЮБУЮ операцию клиента, которая вызовет у них сомнения. При этом могут заблокировать и счета, и карты. А описанная вами ситуация как раз имеет сразу несколько признаков, которые могут возбудить фин.мон. Тут и дробление, и не свойственные для клиента операции (я так понимаю вы раньше подобными вещами не занимались?). Так что все может быть. А может и не быть. Как говорят на Востоке - إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
вкладчик123 написав:Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы
После национализации мне блокировали счёт,когда между своими счетами делал движения. Может у вас есть моно,ПУМБ,форвард,конкорд карты этих банков уменьшат шансы на блокировку ВСЕЙ суммы.
proftpd66 написав:Подскажите, сэп работает 23/7? Было заявлено что с Апреля будет так работать. Или только по будням до 19:00?
Перенесли внедрение 23/7, по-старому работает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay