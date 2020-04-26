neMila написав:

Замовила готівку в Приватбанку на 23.04.20. В цей день більше години вистояла в черзі. Далі у відділенні вимкнули світло і, так як відділення працює тільки до 15:00, а було вже 14:45, всіх відправили додому. Хвилюючись за замовлені гроші, я підійшла до працівника банку. Проте адміністратор мене запевнила, що мої гроші нікуди не дінуться і їх можна завтра без проблем забрати в касі банку. На наступний день вистояла в черзі дві години, і ось, коли підійшла моя черга, працівник каси мене просто обрадував. Виявляється мої гроші сьогодні зранку забрали інкасатори з банку. Виявляється у них був технічний збій. Виявляється, щоб забрати мої гроші, мені потрібно знову замовляти готівку. Розмова з адміністратором нічим не допомогла. Адміністратор сказала, що під час карантину замовлену готівку, яку не забрали, обов'язково забирають наступного дня. Вчора працівник банку чомусь не міг сказати мені цього. Також ніхто з працівників банку не зателефонував, не відправив мені повідомлення про те, що мені не треба півдня стояти в черзі, що мені потрібно знову замовляти готівку…Далі телефоную в Приватбанк на 3700. Протягом години ніхто с операторів не взяв слухавку! Тобто з'єднатися з оператором неможливо по телефону!!!Далі спілкуюся в чаті із працівником банку. Який нічим мені не допоміг… Я була готова приїхати в інше місто для того, щоб забрати свої кошти, за свій рахунок. Але ні, це не можливо! Мені тільки запропонували замовити готівку на понеділок – 27.04.20, або ж конвертувати кошти онлайн. Дякую, мені потрібно сплатити кредит до 25 квітня. Дякую, я втрачаю на вашій онлайн конвертації 1600 грн!!! Я не просто так замовляю готівку в касі Приватбанку і конвертую її в іншому банку, де курс набагато кращий і вигідніший.Тобто в Приватбанку був технічний збій, але ніяких альтернатив для вирішення проблеми, яка виникла з їх сторони, за їх вини НЕМАЄ. Компенсацій не передбачено. Розмови з керівництвом не передбачено. Не передбачено, щоб клієнт конвертував гроші за тим курсом, яким я планувала знімати в іншому банку. Не передбачено, щоб не нараховувати клієнту відсотки за кредит, який я не можу сплатити з вини банка. Тобто технічний збій на стороні банка — це проблема клієнта. Конвертуйте гроші тепер за нашим курсом, і втрачайте 1600 грн. Не хочете — платіть відсотки за кредит. Не хочете — нічим не можете допомогти. Проблема банка — проблема клієнта. Аплодую!