Vorlon написав:но понижают кредрейтинг до мусорного значения, если лимит постоянно сносить до нуля.
Якщо ліміт зноситься постійно до нуля...немає просрочок...або в грейсі....кредрейтинг підвищується.
Вы неправы. И про свою точку зрения я как-то тоже читал в статье про американскую кредитную систему. Человеку, который выбирает лимит до нуля, хороший рейтинг там не светит. Наверняка и у нас подобное. На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал...
Vorlon написав:На своём личном примере убедился когда резко много больше обычного потратил - рейтинг несколько упал...
ИМХО, резко много больше обычного - это не одно и то же, что регулярно до нуля, и как раз может настораживать.
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вкладчик123 написав:Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы
А вы на какой ответ рассчитываете? И в этом месяце, по текущему законодательству, и в следующем месяце по законодательству которое вступит в силу 28 апреля фин.мон банка может заблокировать ЛЮБУЮ операцию клиента, которая вызовет у них сомнения. При этом могут заблокировать и счета, и карты. А описанная вами ситуация как раз имеет сразу несколько признаков, которые могут возбудить фин.мон. Тут и дробление, и не свойственные для клиента операции (я так понимаю вы раньше подобными вещами не занимались?). Так что все может быть. А может и не быть. Как говорят на Востоке - إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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вкладчик123 написав:Мне в следующем месяце примерно 20 человек должны переслать на карту по 4000 грн примерно. А я часть денег должен отправить на другие карты других людей. Могут ли у Привата возникнуть вопросы по этим операциям? Могут ли заблокировать мою карту или счет? благодарю за ответы
После национализации мне блокировали счёт,когда между своими счетами делал движения. Может у вас есть моно,ПУМБ,форвард,конкорд карты этих банков уменьшат шансы на блокировку ВСЕЙ суммы.
proftpd66 написав:Подскажите, сэп работает 23/7? Было заявлено что с Апреля будет так работать. Или только по будням до 19:00?
Перенесли внедрение 23/7, по-старому работает.
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neMila написав:Замовила готівку в Приватбанку на 23.04.20. В цей день більше години вистояла в черзі. Далі у відділенні вимкнули світло і, так як відділення працює тільки до 15:00, а було вже 14:45, всіх відправили додому. Хвилюючись за замовлені гроші, я підійшла до працівника банку. Проте адміністратор мене запевнила, що мої гроші нікуди не дінуться і їх можна завтра без проблем забрати в касі банку. На наступний день вистояла в черзі дві години, і ось, коли підійшла моя черга, працівник каси мене просто обрадував. Виявляється мої гроші сьогодні зранку забрали інкасатори з банку. Виявляється у них був технічний збій. Виявляється, щоб забрати мої гроші, мені потрібно знову замовляти готівку. Розмова з адміністратором нічим не допомогла. Адміністратор сказала, що під час карантину замовлену готівку, яку не забрали, обов'язково забирають наступного дня. Вчора працівник банку чомусь не міг сказати мені цього. Також ніхто з працівників банку не зателефонував, не відправив мені повідомлення про те, що мені не треба півдня стояти в черзі, що мені потрібно знову замовляти готівку… Далі телефоную в Приватбанк на 3700. Протягом години ніхто с операторів не взяв слухавку! Тобто з'єднатися з оператором неможливо по телефону!!! Далі спілкуюся в чаті із працівником банку. Який нічим мені не допоміг… Я була готова приїхати в інше місто для того, щоб забрати свої кошти, за свій рахунок. Але ні, це не можливо! Мені тільки запропонували замовити готівку на понеділок – 27.04.20, або ж конвертувати кошти онлайн. Дякую, мені потрібно сплатити кредит до 25 квітня. Дякую, я втрачаю на вашій онлайн конвертації 1600 грн!!! Я не просто так замовляю готівку в касі Приватбанку і конвертую її в іншому банку, де курс набагато кращий і вигідніший. Тобто в Приватбанку був технічний збій, але ніяких альтернатив для вирішення проблеми, яка виникла з їх сторони, за їх вини НЕМАЄ. Компенсацій не передбачено. Розмови з керівництвом не передбачено. Не передбачено, щоб клієнт конвертував гроші за тим курсом, яким я планувала знімати в іншому банку. Не передбачено, щоб не нараховувати клієнту відсотки за кредит, який я не можу сплатити з вини банка. Тобто технічний збій на стороні банка — це проблема клієнта. Конвертуйте гроші тепер за нашим курсом, і втрачайте 1600 грн. Не хочете — платіть відсотки за кредит. Не хочете — нічим не можете допомогти. Проблема банка — проблема клієнта. Аплодую!
Приват - это обычный совковый банк. Ему по барабану ваши проблемы. На будущее лучше иметь пару дней зазора, а то опять попадете на деньги.