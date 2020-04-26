В боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:45
В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги. Один бот под названием «Досье» уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей «ПриватБанка».
В боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:01
Re: Приватбанк
Подскажите, если деньги с карты для выплат забирать чужими р2р - Приват включит комиссию?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:08
2XL
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:14
Починаємо чекати на 800 гривень за акцією
Цікаво, чи цього разу Приват нарешті подужає сплатити гроші вчасно, без заявок в чаті та додаткових списків на виплати.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:22
Ну так обсуждали же уже что условия акции мутные - призовой фонд фиксированный, как будет банк поступать если "победителей" окажется больше чем "помещается" в призовом фонде - в правилах не определено. Боюсь, что в результате вполне возможна ситуация что на заявку в чате вы получите ответ: "на вас денег фонда просто не хватило - извините".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:26
Чат стверджує, що всім виплатять, бо спочатку було фіксовано 1000 виплат, а потім змінили на "для всіх". Тому й цікаво.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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