RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8548854985508551
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:45

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги. Один бот под названием «Досье» уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей «ПриватБанка».

В боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

https://ain.ua/2020/04/27/v-telegram-za ... dayut-inn/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16490
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4159 раз.
Подякували: 6580 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:01

Re: Приватбанк

Подскажите, если деньги с карты для выплат забирать чужими р2р - Приват включит комиссию?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:08

2XL
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
На картку будь-якого банку України (P2P) - 0.5% (min 5 грн), у т.ч. через сервіси інших банків
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:14

Починаємо чекати на 800 гривень за акцією https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn
Цікаво, чи цього разу Приват нарешті подужає сплатити гроші вчасно, без заявок в чаті та додаткових списків на виплати.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:22

  Solar_simfi написав:Починаємо чекати на 800 гривень за акцією https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn
Цікаво, чи цього разу Приват нарешті подужає сплатити гроші вчасно, без заявок в чаті та додаткових списків на виплати.

Ну так обсуждали же уже что условия акции мутные - призовой фонд фиксированный, как будет банк поступать если "победителей" окажется больше чем "помещается" в призовом фонде - в правилах не определено. Боюсь, что в результате вполне возможна ситуация что на заявку в чате вы получите ответ: "на вас денег фонда просто не хватило - извините". :cry:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:26

  Flamingo написав:
  Solar_simfi написав:Починаємо чекати на 800 гривень за акцією https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn
Цікаво, чи цього разу Приват нарешті подужає сплатити гроші вчасно, без заявок в чаті та додаткових списків на виплати.

Ну так обсуждали же уже что условия акции мутные - призовой фонд фиксированный, как будет банк поступать если "победителей" окажется больше чем "помещается" в призовом фонде - в правилах не определено. Боюсь, что в результате вполне возможна ситуация что на заявку в чате вы получите ответ: "на вас денег фонда просто не хватило - извините". :cry:

Чат стверджує, що всім виплатять, бо спочатку було фіксовано 1000 виплат, а потім змінили на "для всіх". Тому й цікаво.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:"на вас денег фонда просто не хватило - извините".

Нікому не заплатять...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8548854985508551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16006)
27.04.2020 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.