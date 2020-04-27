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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8549855085518552
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:55

Re: Приватбанк

  Yoj написав:У кого-то было подобное 26.04 и можно ли стребовать с Привата бесплатно перевыпустить карту?
У меня такое было осенью 2017 года https://minfin.com.ua/ua/2017/11/16/30965613/
Инцидент произошел с платной GOLD-картой. Тоже ещё не успел нигде засветить.

В общем, меня послали и карту оставил. После проблем не было.

Другой участник всё таки настоял на бесплатном выпуске карт и у него получилось это :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:03

  Flamingo написав:
  Solar_simfi написав:Починаємо чекати на 800 гривень за акцією https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn
Цікаво, чи цього разу Приват нарешті подужає сплатити гроші вчасно, без заявок в чаті та додаткових списків на виплати.

Ну так обсуждали же уже что условия акции мутные - призовой фонд фиксированный, как будет банк поступать если "победителей" окажется больше чем "помещается" в призовом фонде - в правилах не определено. Боюсь, что в результате вполне возможна ситуация что на заявку в чате вы получите ответ: "на вас денег фонда просто не хватило - извините". :cry:


Ответ официального представителя на сайте минфин

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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:30

Re: Приватбанк

При оплате на нексте без авторизации на сумму от 5000 (или 5001) грн требует авторизации. Ранее было от 15 000. После авторизации ФИО за кого платил заменяет на мою и говорит что только так можно. Если платите за кого-то и это принципиально, то авторизироваться в нексте надо, наверное, от его имени.
ol_zy
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  #<1 ... 8549855085518552
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