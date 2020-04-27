Ну так обсуждали же уже что условия акции мутные - призовой фонд фиксированный, как будет банк поступать если "победителей" окажется больше чем "помещается" в призовом фонде - в правилах не определено. Боюсь, что в результате вполне возможна ситуация что на заявку в чате вы получите ответ: "на вас денег фонда просто не хватило - извините".
При оплате на нексте без авторизации на сумму от 5000 (или 5001) грн требует авторизации. Ранее было от 15 000. После авторизации ФИО за кого платил заменяет на мою и говорит что только так можно. Если платите за кого-то и это принципиально, то авторизироваться в нексте надо, наверное, от его имени.
Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):