kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?
Ну позырим, мало им, шо куча неплатежей, так еще и стебутся
Мені доречі ніхто навіть не телефонував за об'явою з пропозицією позбавити черг на період карантину. Криза недовіри мабуть...
Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав: Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
В ОЛХ - ребрендинг (новий дизайн). Якщо аккаунту більше 3-4 років - то можуть і скомуниздити. Бо довгий аккаунт всіляє довіру до потенційного продавця/покупця.