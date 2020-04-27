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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8550855185528553
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:09

  clientage написав:
  kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?

Ну позырим, мало им, шо куча неплатежей, так еще и стебутся :mrgreen: :mrgreen:

Мені доречі ніхто навіть не телефонував за об'явою з пропозицією позбавити черг на період карантину. Криза недовіри мабуть...

Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:16

  kreuz написав:
Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?


В ОЛХ - ребрендинг (новий дизайн).
Якщо аккаунту більше 3-4 років - то можуть і скомуниздити. Бо довгий аккаунт всіляє довіру до потенційного продавця/покупця.
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  #<1 ... 8550855185528553
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