kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?
Ага. Ну, если там по ОР идет и ФИО не критично, то можно и от своего имени заплатит, главное, чтобы адрес и/или ОР совпали. (Конечно зависит от принимающей стороны, насколько там бухгалтера смотрят/читают выписку)
А есть примеры смотрящих/читающих? -- потому как (в столице) всем давно на плательщика пофиг -- главное, чтобы баланс по счету сходился.
Ну конечно нет, это проблемы собирателей бумажек квитанций с 1913 года
kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?
Ну позырим, мало им, шо куча неплатежей, так еще и стебутся
Мені доречі ніхто навіть не телефонував за об'явою з пропозицією позбавити черг на період карантину. Криза недовіри мабуть...
Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав: Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
В ОЛХ - ребрендинг (новий дизайн). Якщо аккаунту більше 3-4 років - то можуть і скомуниздити. Бо довгий аккаунт всіляє довіру до потенційного продавця/покупця.
Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали. Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали. Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.
Перехідний період триває до першого штрафу. Після цього починуть дмухати на холодне.