Додано: Вів 28 кві, 2020 16:13

Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали.

Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.