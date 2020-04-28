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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8551855285538554>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:58

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
  kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?

Ага. Ну, если там по ОР идет и ФИО не критично, то можно и от своего имени заплатит, главное, чтобы адрес и/или ОР совпали. (Конечно зависит от принимающей стороны, насколько там бухгалтера смотрят/читают выписку)

А есть примеры смотрящих/читающих? -- потому как (в столице) всем давно на плательщика пофиг -- главное, чтобы баланс по счету сходился.

Ну конечно нет, это проблемы собирателей бумажек квитанций с 1913 года
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:09

  clientage написав:
  kreuz написав:Тобто за сусідку комуналь можна без авторизації платити, але тільки до 5к? А якщо треба більше, то зась? Ну або частинами платити?

Ну позырим, мало им, шо куча неплатежей, так еще и стебутся :mrgreen: :mrgreen:

Мені доречі ніхто навіть не телефонував за об'явою з пропозицією позбавити черг на період карантину. Криза недовіри мабуть...

Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:16

  kreuz написав:
Натомість хтось підло вночі скомуніздив мій аккаунт олх, котрим я майже не користувався, та ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?


В ОЛХ - ребрендинг (новий дизайн).
Якщо аккаунту більше 3-4 років - то можуть і скомуниздити. Бо довгий аккаунт всіляє довіру до потенційного продавця/покупця.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:13

Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали.
Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22

  freeze написав:Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали.
Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.

Перехідний період триває до першого штрафу. Після цього починуть дмухати на холодне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:59

  kreuz написав:
  clientage написав:
  kreuz написав:

ще й намагався якийсь процесор продати від мого імені. Аккаунт я відновив, пароль змінив, але навіщо він кому здався?
Так это не ново. Уводили акки ещё на аукро. А нужен он тому кто надумал кинуть покупателя от вашего имени.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:45

Re: Приватбанк

freeze написав:Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.

В преамбуле постановления НБУ есть пункт про период внедрения банками изменений до 01.01.2021.
На вопрос значит ли это, что до этого времени можно не спешить внедрять, ответ по сути такой: «Закон вступает в силу 28.04.2020 и его нужно выполнять. НБУ не может разрешить нарушать закон, но так как в Постановлении и письмах разъяснениях стоит срок имплементации 01.01.2021, то при проверках соблюдения закона, будут учитывать переходной период».
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:48

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:ответ по сути такой

Т.е. если чо нитак, то по попе бить не будут, а тока нотацию в углу почитают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:15

  klug написав:
  freeze написав:Проплатил в кассе 10 тысяч, правда не в Привате, но из ТОПов, в адрес фирмы за товар, спросили только от кого делать платеж, идент.код не спрашивали.
Похоже какой-то переходный период еще будет для этой новой идентификации, пока по-старому.

Перехідний період триває до першого штрафу. Після цього починуть дмухати на холодне.


До кінця 2020 року діятиме перехідний період, протягом якого компанії-власники терміналів та організації повинні подбати про інструменти ідентифікації клієнтів.
Такими інструментами можуть стати технічні засоби, що допоможуть клієнтові ідентифікуватися за допомогою банківської картки, смс-повідомлення, паспорту тощо. https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/659885/
Нові правила не стосуються оплати комунальних послуг, сплати податків, штрафів та інших обов’язкових державних платежів, оплати товарів чи послуг і поповнення кредитних карток до 30 тис грн. У цьому випадку ідентифікація особи не потрібна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:06

Зрада! Андроїд-додадок Приват24 після оновлення відображає інтерфейс російською мовою, не зважаючи на те, що у налаштуваннях українська.
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Julio
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