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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8551855285538554
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:13

Немає ніякої зради. Все правильно працює. Напевне у вас щось на пристрої
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:56

  Julio написав:Зрада! Андроїд-додадок Приват24 після оновлення відображає інтерфейс російською мовою, не зважаючи на те, що у налаштуваннях українська.

теперь только полная декоммунизация устройства поможет... лучше всего с полным физическим уничтожением устройства...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:22

  ol_zy написав:
  Julio написав:Зрада! Андроїд-додадок Приват24 після оновлення відображає інтерфейс російською мовою, не зважаючи на те, що у налаштуваннях українська.

теперь только полная декоммунизация устройства поможет... лучше всего с полным физическим уничтожением устройства...

Пользователя же -- он уже воздействию подвергся.
_hunter
 
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  #<1 ... 8551855285538554
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