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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 09:13
Немає ніякої зради. Все правильно працює. Напевне у вас щось на пристрої
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Hemi
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:56
Julio написав:
Зрада! Андроїд-додадок Приват24 після оновлення відображає інтерфейс російською мовою, не зважаючи на те, що у налаштуваннях українська.
теперь только полная декоммунизация устройства поможет... лучше всего с полным физическим уничтожением устройства...
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ol_zy
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:22
ol_zy написав: Julio написав:
Зрада! Андроїд-додадок Приват24 після оновлення відображає інтерфейс російською мовою, не зважаючи на те, що у налаштуваннях українська.
теперь только полная декоммунизация устройства поможет... лучше всего с полным физическим уничтожением устройства
...
Пользователя же -- он уже воздействию подвергся.
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_hunter
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