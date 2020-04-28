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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 09:13
Немає ніякої зради. Все правильно працює. Напевне у вас щось на пристрої
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:56
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:22
Пользователя же -- он уже воздействию подвергся.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:43
Перепис ватників в темі оголошено відкритим?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:36
Берите карандаш, уже ждут Політичні дискусії
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