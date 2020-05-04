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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8552855385548555
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:27

  Василь-Рівне написав:Сьогодні підійшов до терміналу щоб поповнити приватвклад та не зміг, бо вкладка "банківські послуги" з меню щезла, можна поповнити лише картки. Це проблема даного терміналу чи чергове ЗЕпокращеннязробимоїхразом ?

Как думаете, если вернуть "п'ятого Презедента", - это поможет вернуть ту менюшку?
Или может копия томоса в каждом отделении поможет?

Или Зе сломал уже навсегда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:32

  Василь-Рівне написав:Сьогодні підійшов до терміналу щоб поповнити приватвклад та не зміг, бо вкладка "банківські послуги" з меню щезла, можна поповнити лише картки. Це проблема даного терміналу чи чергове ЗЕпокращеннязробимоїхразом ?

Я пополнял седня ПВ около 12:00, все фурычило
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:31

Re: Приватбанк

  clientage написав:Я пополнял седня ПВ около 12:00, все фурычило
Дякую, значить спробую завтра в іншому терміналі, сподіваюсь це проблема локальна, правда спроба поповнення в мене була в 18-00
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:57

  Василь-Рівне написав:
  clientage написав:Я пополнял седня ПВ около 12:00, все фурычило
Дякую, значить спробую завтра в іншому терміналі, сподіваюсь це проблема локальна, правда спроба поповнення в мене була в 18-00


зачем Вам 7% приват? Берите Forward bank (Русский Стандарт) или УкрГаз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:00

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:зачем Вам 7% приват?


7% це якщо ще діє стара ставка - нова 5% по грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:14

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:зачем Вам 7% приват?
Для безвідсоткового поповнення КДВ. Переказ з приватвкладу на КДВ через приват 24 безкоштовний, а поповнення напряму через термінал 0,5%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:21

  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:зачем Вам 7% приват?
Для безвідсоткового поповнення КДВ. Переказ з приватвкладу на КДВ через приват 24 безкоштовний, а напряму через термінал 0,5%.


Forward bank - Коко дубит, 12% овернайт. снятие и пополнение -0%. Для снятие лучше через родной банкомат . По 1к грн ПУМП дает
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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