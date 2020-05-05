Я пополнял седня ПВ около 12:00, все фурычило
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:32
Я пополнял седня ПВ около 12:00, все фурычило
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:31
Re: Приватбанк
Дякую, значить спробую завтра в іншому терміналі, сподіваюсь це проблема локальна, правда спроба поповнення в мене була в 18-00
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:57
зачем Вам 7% приват? Берите Forward bank (Русский Стандарт) или УкрГаз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:00
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:14
Re: Приватбанк
Для безвідсоткового поповнення КДВ. Переказ з приватвкладу на КДВ через приват 24 безкоштовний, а поповнення напряму через термінал 0,5%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:21
Forward bank - Koko Debit, 12% овернайт. снятие и пополнение - 0%. Для снятие лучше через родной банкомат . По 1к грн ПУМП дает и кажется прихват.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:49
Віза Голд Банк в кишені в Фарса 13%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 тра, 2020 23:36
Спасибо не знал, там снятие только 50к без комиссии. Если 200к, то у уже нет. В тарифах написано про минимальный остаток - 13%. Не понятно за вес или заминимальнный. Коко Дебит можно заработать 300 грн КБ. 13%-12% = 1% разница 1% копеечная. И проценты за остаток на Коко-дебит по приходу за 1 день - 13% годовых.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:54
Что бы СЭП отправить в АБанк, в графе получатель раньше писал ПАТ Абанк, а смотрю сейчас реквизиты карты в приложении, там в этой графе ФИО. Подскажите как правильно?
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:02
Подивiться в номерi IBAN на який рахунок йде переказ - якщо на персональний то всерединi будуть цифри 2620 то вказуйте власнi рекiзити фiз.особи, якщо на котловий там будуть цифри 29 тодi вказуйте назву а-банку
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