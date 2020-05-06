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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8554855585568557>
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10

  barborys написав:Что бы СЭП отправить в АБанк, в графе получатель раньше писал ПАТ Абанк, а смотрю сейчас реквизиты карты в приложении, там в этой графе ФИО. Подскажите как правильно?

Аналогично СЕП с ПБ на МОНО, ранее было АТ "Универсал Банк", теперь ФИО. Проблема в другом - СЕП сегодня с ПБ на МОНО не идет, выдает ОШИБКУ - подтверждение отменено пользователем(
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В IBAN 2620. Значит пишем ФИО. Спасибо!
barborys
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:57

  barborys написав:В IBAN 2620. Значит пишем ФИО. Спасибо!

И ИНН вместо ЕГРПОУ :!:
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:02

Re: Приватбанк

  barborys написав:Что бы СЭП отправить в АБанк, в графе получатель раньше писал ПАТ Абанк...
Раньше платёж шел через транзитный счёт.

  barborys написав:а смотрю сейчас реквизиты карты в приложении, там в этой графе ФИО. Подскажите как правильно?
Сейчас банк выдает прямые реквизиты:
— ФИО получателя;
— ИНН/ОКПО/ЕГРПОУ получателя;
— IBAN получателя;
— назначение фактически уже роли не играет значимой и можно указать "Перевод личных средств, без НДС".
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:38

Re: Приватбанк

Подскажите плиз.
При обмене валюты в терминале доллар на гривну и зачислении на КДВ комиссия 0,5% берётся????
Раньше заходило без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:57

Re: Приватбанк

С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:59

  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib

Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:11

восени теоретично буде криза в розгарі,
людям буде не до депозитів а "найті б чєго пожрать"
імхо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:12

  clientage написав:
  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib

Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс :mrgreen:


Моно тоже сегодня снизил. Но... курей по осени считают :wink: .
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Схоже, "павасємсот" знову чекатимемо до останньої ночі. І це в кращому випадку (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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