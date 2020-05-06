Аналогично СЕП с ПБ на МОНО, ранее было АТ "Универсал Банк", теперь ФИО. Проблема в другом - СЕП сегодня с ПБ на МОНО не идет, выдает ОШИБКУ - подтверждение отменено пользователем(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10
Аналогично СЕП с ПБ на МОНО, ранее было АТ "Универсал Банк", теперь ФИО. Проблема в другом - СЕП сегодня с ПБ на МОНО не идет, выдает ОШИБКУ - подтверждение отменено пользователем(
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:57
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:02
Re: Приватбанк
Раньше платёж шел через транзитный счёт.
Сейчас банк выдает прямые реквизиты:
— ФИО получателя;
— ИНН/ОКПО/ЕГРПОУ получателя;
— IBAN получателя;
— назначение фактически уже роли не играет значимой и можно указать "Перевод личных средств, без НДС".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:38
Re: Приватбанк
Подскажите плиз.
При обмене валюты в терминале доллар на гривну и зачислении на КДВ комиссия 0,5% берётся????
Раньше заходило без комиссии.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:57
Re: Приватбанк
С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:59
Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:11
восени теоретично буде криза в розгарі,
людям буде не до депозитів а "найті б чєго пожрать"
імхо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:12
Моно тоже сегодня снизил. Но... курей по осени считают .
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:33
Схоже, "павасємсот" знову чекатимемо до останньої ночі. І це в кращому випадку (
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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