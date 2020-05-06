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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:43
Так ему рефин по 8% наврядли кто нальет, прийдется перекупать у спекулей -- у ощАда или Эксима
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31
Тоже самое выдаёт уже третий раз.
upd: с компа с первой попытки отправил, тю.
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