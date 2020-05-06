RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8554855585568557
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:36

А бесстрашный Forward так и гусарит по 16).
newset
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:43

  newset написав:А бесстрашный Forward так и гусарит по 16).

Так ему рефин по 8% наврядли кто нальет, прийдется перекупать у спекулей -- у ощАда или Эксима :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31

  readrend написав:Проблема в другом - СЕП сегодня с ПБ на МОНО не идет, выдает ОШИБКУ - подтверждение отменено пользователем(

Тоже самое выдаёт уже третий раз.
upd: с компа с первой попытки отправил, тю. :|
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8554855585568557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rudnitep, VLADPn, vollena71 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1497)
07.05.2020 18:51
Идея Банк (17958)
07.05.2020 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.