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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:43
Так ему рефин по 8% наврядли кто нальет, прийдется перекупать у спекулей -- у ощАда или Эксима
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31
Тоже самое выдаёт уже третий раз.
upd: с компа с первой попытки отправил, тю.
Получи бонус за оформление карты:
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:06
У Эксима нечего тырить, он весь в долгах как в шелках, Ощад на подходе
До Форварда наверное еще не добралась проверка НБУ, потому он так с лихвой одурманивает своими приятными фичами
ИМХО Форвард если и выживет, то я наверное запишу его в книгу рекордов Гиннесса наряду с крякнувшим Михайловским
УБ/ТАС/Моно туда же.
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:24
Фарсу НБУ рефінанс наллє. В нього в закромах є папір під який наливають реф.
Хоронити банку ше рано.
Але це лише на 3 місяці наливають...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:19
Може комусь буде цікаво - ПБ має акцію по картам Віза на перекази карта-карта з-за кордону
З відправника стягується лише 1,5% (замість 3%) від суми переказу.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:27
Re: Приватбанк
Ребята в Привата пополнение Интернет карты с комиссией через их зеленые тумбы-терминалы?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:09
_PORT_UA
Если не ошибаюсь, карта для выплат - 0.5% вход, 0% выход.
Универсальная - 0% вход, 1% выход.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:50
Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:55
через тиждень,вже скоро
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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