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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:25
clientage написав:
Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс
так а че хотели если учетная ставка вниз?
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