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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8555855685578558
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:25

  clientage написав:
  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib

Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс :mrgreen:


так а че хотели если учетная ставка вниз?
mephala
 
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