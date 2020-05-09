clientage написав:ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются
https://prnt.sc/schkib
Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс
так а че хотели если учетная ставка вниз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:25
так а че хотели если учетная ставка вниз?
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:55
Уже ниже ощАда
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:57
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