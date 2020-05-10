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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8556855785588559>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:25

  clientage написав:
  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib

Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс :mrgreen:


так а че хотели если учетная ставка вниз?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:55

  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib

Уже ниже ощАда :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:57

  _PORT_UA написав:Ребята в Привата пополнение Интернет карты с комиссией через их зеленые тумбы-терминалы?

Если авторизуетесь своей картой, то без.
Тарифы интернет карты такие же как и у уни
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:18

  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

А список этих "переможців" можно где нибудь увидеть?
SYV1984
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28

Re: Приватбанк

Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:34

Re: Приватбанк

  19yuriy91 написав:Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?

Последний раз снимал с карты недели три назад, проблем не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:39

  19yuriy91 написав:Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?
чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:42

Re: Приватбанк

  omb написав:чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму

Скорее даже не просто лучше, а нужно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:11

  ingtrans написав:
  omb написав:чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму

Скорее даже не просто лучше, а нужно.


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Таке надибав на одному форумі:

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ricardo
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