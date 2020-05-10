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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:25
clientage написав:
Дасс, сказывается засушливая весна. Лето тож будет не подарок. А вооот осенью ещё посмотримс
так а че хотели если учетная ставка вниз?
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mephala
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Додано: Нед 10 тра, 2020 01:55
Уже ниже ощАда
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Kalgan
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Додано: Нед 10 тра, 2020 01:57
_PORT_UA написав:
Ребята в Привата пополнение Интернет карты с комиссией через их зеленые тумбы-терминалы?
Если авторизуетесь своей картой, то без.
Тарифы интернет карты такие же как и у уни
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Kalgan
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:18
tarasum написав:
Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.
А список этих "переможців" можно где нибудь увидеть?
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SYV1984
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28
Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?
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19yuriy91
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:34
19yuriy91 написав:
Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?
Последний раз снимал с карты недели три назад, проблем не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:39
19yuriy91 написав:
Подскажите,как банк отдаёт бакс с карты, проблемы есть какие?
чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:42
omb написав:
чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму
Скорее даже не просто лучше, а нужно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:11
ingtrans написав: omb написав:
чтобы не было проблем, лучше предварительно в чатике заказать нужную сумму
Скорее даже не просто лучше, а нужно.
100%
а потім ще дочекатись підтверджуючого СМС про замовлення готівки!
нещодавно 300 Євро замовляв - СМС прийшла на другий день ввечері!
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greenozon
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