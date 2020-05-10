Слабо верится в это. Тем более сумма < 5к.
Уверен на 100%, автор того поста что то недоговаривает про свои операции в привате.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:06
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:35
Мне кажется, в данном случае важна ключевая фраза "Это первая активность по счету с января".
То есть у чувака 4 месяца не было движений по счету и вдруг туда прилетает несколько тысяч, которые мгновенно расходятся по разным счетам. Вполне закономерно, что местный финмон заинтересовался.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:38
Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:49
Не все), я вот не захотел участвовать, даже наоборот, кинул карту на полку пару месяцев назад, звонит менеджер, трубку не поднимаю, мысленно посылаю их к бениной матери. Хотя если замутят конкурентный кешбек то я вернусь, вот только гос банки не дают кешбеков и не собираются.
|