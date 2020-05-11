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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8556855785588559
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25

  ricardo написав:Таке надибав на одному форумі:

Зображення

Зображення

Слабо верится в это. Тем более сумма < 5к.
Уверен на 100%, автор того поста что то недоговаривает про свои операции в привате.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:06

  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Это та, где тока 800к призовой фонд?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:35

  ricardo написав:Зображення

Мне кажется, в данном случае важна ключевая фраза "Это первая активность по счету с января".
То есть у чувака 4 месяца не было движений по счету и вдруг туда прилетает несколько тысяч, которые мгновенно расходятся по разным счетам. Вполне закономерно, что местный финмон заинтересовался.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:38

  guntherhouse777 написав:
  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Это та, где тока 800к призовой фонд?

Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:49

  ruvex написав:Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах. :wink:

Не все), я вот не захотел участвовать, даже наоборот, кинул карту на полку пару месяцев назад, звонит менеджер, трубку не поднимаю, мысленно посылаю их к бениной матери. Хотя если замутят конкурентный кешбек то я вернусь, вот только гос банки не дают кешбеков и не собираются.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:01

  SYV1984 написав:
  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

А список этих "переможців" можно где нибудь увидеть?

По условиям акции приз гарантированный.
Хотя, если они задним числом дату выплат перенесли, ничто не мешает и заплатить, к примеру, каждому десятому. Или, никому не заплатить.
wig
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  #<1 ... 8556855785588559
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