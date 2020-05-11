Мне кажется, в данном случае важна ключевая фраза "Это первая активность по счету с января". То есть у чувака 4 месяца не было движений по счету и вдруг туда прилетает несколько тысяч, которые мгновенно расходятся по разным счетам. Вполне закономерно, что местный финмон заинтересовался.
ruvex написав:Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах.
Не все), я вот не захотел участвовать, даже наоборот, кинул карту на полку пару месяцев назад, звонит менеджер, трубку не поднимаю, мысленно посылаю их к бениной матери. Хотя если замутят конкурентный кешбек то я вернусь, вот только гос банки не дают кешбеков и не собираются.
А объясните мне... Сегодня на Пром.юа покупался товар. Оплата была через систему промОплата. На проме пишут, что без комиссии. Комиссию может спистаь банк. Товар на сумму 848,00 грн. Комиссия за платеж 33,92. Это ПБ так кушать хочет?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino написав:А объясните мне... Сегодня на Пром.юа покупался товар. Оплата была через систему промОплата. На проме пишут, что без комиссии. Комиссию может спистаь банк. Товар на сумму 848,00 грн. Комиссия за платеж 33,92. Это ПБ так кушать хочет?
Это комиссия за перевод (промоплата идет переводом( ) в счет кредитных...