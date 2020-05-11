RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8557855885598560>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25

  ricardo написав:Таке надибав на одному форумі:

Зображення

Зображення

Слабо верится в это. Тем более сумма < 5к.
Уверен на 100%, автор того поста что то недоговаривает про свои операции в привате.
Kalgan
 
Повідомлень: 290
З нами з: 02.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:06

  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Это та, где тока 800к призовой фонд?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:35

  ricardo написав:Зображення

Мне кажется, в данном случае важна ключевая фраза "Это первая активность по счету с января".
То есть у чувака 4 месяца не было движений по счету и вдруг туда прилетает несколько тысяч, которые мгновенно расходятся по разным счетам. Вполне закономерно, что местный финмон заинтересовался.
Intento
 
Повідомлень: 66
З нами з: 06.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:38

  guntherhouse777 написав:
  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Это та, где тока 800к призовой фонд?

Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах. :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:49

  ruvex написав:Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах. :wink:

Не все), я вот не захотел участвовать, даже наоборот, кинул карту на полку пару месяцев назад, звонит менеджер, трубку не поднимаю, мысленно посылаю их к бениной матери. Хотя если замутят конкурентный кешбек то я вернусь, вот только гос банки не дают кешбеков и не собираются.
Maksi2
 
Повідомлень: 620
З нами з: 18.06.19
Подякував: 176 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:01

  SYV1984 написав:
  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

А список этих "переможців" можно где нибудь увидеть?

По условиям акции приз гарантированный.
Хотя, если они задним числом дату выплат перенесли, ничто не мешает и заплатить, к примеру, каждому десятому. Или, никому не заплатить.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:11

  ruvex написав:
  guntherhouse777 написав:
  tarasum написав:Перенесли виплату акції по 800 грн,з 10 на 15 травня!!!!
Вітаємо переможців акції! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

Это та, где тока 800к призовой фонд?

Да, в которой никто не хотел участвовать, но все спрашивают о результатах. :wink:

Я хотел.
Аж двумя акками.
И как мин еще 9 акков коллег тоже принимали участие)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:38

Re: Приватбанк

А объясните мне...
Сегодня на Пром.юа покупался товар. Оплата была через систему промОплата. На проме пишут, что без комиссии. Комиссию может спистаь банк. Товар на сумму 848,00 грн. Комиссия за платеж 33,92. Это ПБ так кушать хочет?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 878
З нами з: 04.08.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:43

  morino написав:А объясните мне...
Сегодня на Пром.юа покупался товар. Оплата была через систему промОплата. На проме пишут, что без комиссии. Комиссию может спистаь банк. Товар на сумму 848,00 грн. Комиссия за платеж 33,92. Это ПБ так кушать хочет?

Это комиссия за перевод (промоплата идет переводом( ) в счет кредитных...
vanok
 
Повідомлень: 228
З нами з: 12.02.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:44

Re: Приватбанк

  morino написав:Товар на сумму 848,00 грн. Комиссия за платеж 33,92. Это ПБ так кушать хочет?


За свої чи за кредитні? Думаю що пішов як переказ готівки кредитних.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8557855885598560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.