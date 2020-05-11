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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8557855885598560
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:45

  morino написав:Это ПБ так кушать хочет?

А вы как думали - p2p за счёт кредитных будет бесплатно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:46

Re: Приватбанк

  vanok написав:Это комиссия за перевод (промоплата идет переводом( ) в счет кредитных...

т.е. платеж прошел как снятие наличных (кредитных), а не оплата в ТРС?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:вы как думали - p2p за счёт кредитных будет бесплатно?

Я много чего покупаю в инете, в том числе и в счет кредитных средств. Но без комиссии.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55

Re: Приватбанк

morino, угу. На проме нет настоящей оплаты. Это ж не АлиЭкспресс)

  morino написав:Но без комиссии.
Там, где покупали, — была настоящая оплата. Не перевод денег.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:32

Re: Приватбанк

  morino написав:Оплата была через систему промОплата

НЕТ
Это промОплата -- дура, проводит типа оплату ПЕРЕВОДОМ. Вправьте им там мосХи, если они у них ещё остались 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 8557855885598560
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