А вы как думали - p2p за счёт кредитных будет бесплатно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:45
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:46
Re: Приватбанк
т.е. платеж прошел как снятие наличных (кредитных), а не оплата в ТРС?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55
Re: Приватбанк
Я много чего покупаю в инете, в том числе и в счет кредитных средств. Но без комиссии.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55
Re: Приватбанк
morino, угу. На проме нет настоящей оплаты. Это ж не АлиЭкспресс)
Там, где покупали, — была настоящая оплата. Не перевод денег.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:32
Re: Приватбанк
НЕТ
Это промОплата -- дура, проводит типа оплату ПЕРЕВОДОМ. Вправьте им там мосХи, если они у них ещё остались
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:52
Re: Приватбанк
В П24 в разделе Депозиты в очередной раз ознакамливают с "Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Похоже внесли
...не відшкодовуються кошти:
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:18
Зупинено КИМ?
Каков порядок "зупинки"?
Кто имеет право останавливать выплаты? Фонд? Суд? Ликвидатор? etc?
Надо будет почитать тот Закон в части "зупынки выплат"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21
Уповноважена особа Фонду протягом 10 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію про рахунки:
...
фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
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