RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8557855885598560
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:45

  morino написав:Это ПБ так кушать хочет?

А вы как думали - p2p за счёт кредитных будет бесплатно?
Vorlon
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:46

Re: Приватбанк

  vanok написав:Это комиссия за перевод (промоплата идет переводом( ) в счет кредитных...

т.е. платеж прошел как снятие наличных (кредитных), а не оплата в ТРС?
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 878
З нами з: 04.08.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:вы как думали - p2p за счёт кредитных будет бесплатно?

Я много чего покупаю в инете, в том числе и в счет кредитных средств. Но без комиссии.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 878
З нами з: 04.08.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:55

Re: Приватбанк

morino, угу. На проме нет настоящей оплаты. Это ж не АлиЭкспресс)

  morino написав:Но без комиссии.
Там, где покупали, — была настоящая оплата. Не перевод денег.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 08.03.18
Подякував: 124 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:32

Re: Приватбанк

  morino написав:Оплата была через систему промОплата

НЕТ
Это промОплата -- дура, проводит типа оплату ПЕРЕВОДОМ. Вправьте им там мосХи, если они у них ещё остались 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31310
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:52

Re: Приватбанк

В П24 в разделе Депозиты в очередной раз ознакамливают с "Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Похоже внесли
...не відшкодовуються кошти:
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9557
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:18

  ruvex написав:.не відшкодовуються кошти:
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".


Зупинено КИМ?

Каков порядок "зупинки"?

Кто имеет право останавливать выплаты? Фонд? Суд? Ликвидатор? etc?

Надо будет почитать тот Закон в части "зупынки выплат" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11314
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6796 раз.
Подякували: 3034 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:.не відшкодовуються кошти:
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".


Зупинено КИМ?

Каков порядок "зупинки"?

Кто имеет право останавливать выплаты? Фонд? Суд? Ликвидатор? etc?

Уповноважена особа Фонду протягом 10 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію про рахунки:
...
фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9557
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 8557855885598560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Клиент_ і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16773)
12.05.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.