Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:27
пришел кэшбэк 800гривен, пойду куплю пивасика обмыть
SYV1984
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:48
Solar_simfi написав:
Прийшло 800 на Мастер для виплат. Перша акція такого типу, коли Приват виплатив особисто мені вчасно, без "додаткових списків", звернень до чату, тощо.
что за акция?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:53
proftpd66 написав: Solar_simfi написав:
Прийшло 800 на Мастер для виплат. Перша акція такого типу, коли Приват виплатив особисто мені вчасно, без "додаткових списків", звернень до чату, тощо.
что за акция?
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/nu-duzhe-legkyy-sposib-otrymaty-800-grn
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ruvex
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:13
Нету 800 пока.
wig
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:14
proftpd66 написав:
что за акция?
Зараз це вже не важливо, бо вже все закінчилось. Я засвітив тут акцію на форумі, але сам не вичитував всі умови і пролетів, бо 200 грн. з 3000 було за комуналку.
Чи є такі, що виконали умови і не отримали кешбек?
Вище бачу, що є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:16
Ой+ написав: proftpd66 написав:
что за акция?
Зараз це вже не важливо, бо вже все закінчилось. Я засвітив тут акцію на форумі, але сам не вичитував всі умови і пролетів, бо 200 грн. з 3000 було за комуналку.
Чи є такі, що виконали умови і не отримали кешбек?
Вище бачу, що є.
По двум аккаунтам есть, по одному пока нет.
Ferlakur
Повідомлень: 3351
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19
Ой+ написав:
Зараз це вже не важливо, бо вже все закінчилось. Я засвітив тут акцію на форумі, але сам не вичитував всі умови і пролетів, бо 200 грн. з 3000 було за комуналку.
В условиях акции нет такого, что бы не платить за коммуналку.
Есть условия не делать платежи через Приват24.
wig
Повідомлень: 4641
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