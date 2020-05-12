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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36
wig Так в п24. Хоча як протрактують Вашу комуналку чи які ще причини. Бажаючих було дуже багато, а фонд ніби лімітований. Тому от і цікаво чи всім все заплатили, чи все ж таки вибірково.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53
mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:58
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего
ну даа, у них же пароли по 3Д-сек приходят по часам, отстающим на 2ч (т.е. по среднеевропейсому времени), вот они и посчитали, шо вы 24м числом проплатили
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:17
"Гарячка" каже, що виплати до 15 числа.
Тому, "допоки сонце сяє, доки вода тече - надія є"!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:24
V2 написав:
надія є"!
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