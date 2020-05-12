Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36

wig Так в п24. Хоча як протрактують Вашу комуналку чи які ще причини. Бажаючих було дуже багато, а фонд ніби лімітований. Тому от і цікаво чи всім все заплатили, чи все ж таки вибірково.

Не так добре з грошима, як погано без них.